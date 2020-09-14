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Главная Новости Мир Германия Глава немецкой разведки ответил, кто мог отравить Навального сильнейшей версией "Новичка"
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Глава немецкой разведки ответил, кто мог отравить Навального сильнейшей версией "Новичка"

Глава разведки убежден, что отравить человека таким ядом можно было лишь с помощью государства

сегодня, 11:56
Автор:

Елена Волкова

Токсин, из-за которого российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 октября в небе над Томском, является более сильной версией яда “Новичок”. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на директора Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Калема.

Глава немецкой разведки ответил, кто мог отравить Навального сильнейшей версией "Новичка"

Эксперт убежден, что отравить человека таким ядом можно было лишь с помощью государства.

"Чем сложнее и новее химический состав яда, тем больше вероятность, что он может быть получен только при участии государства", — говорится в публикации.
Согласно информации Der Spiegel, делегация ОЗХО посетила клинику "Шарите" в Берлине на выходных и получила образцы крови и мочи политика.

Напомним, невзирая на то, что изначально в РФ отвергли версию покушения на жизнь оппозиционера Алексея Навального, теперь МВД проводит расследование и опрашивает спутников политика, сопровождающих его на рейс "Томск - Москва". По информации следственного комитета, 20 августа Навального сопровождало 6 человек, один из которых уклонился от дачи показаний и скрылся.


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