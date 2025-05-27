Главе МИД Германии поставили задачу со звездочкой: в чем он должен убедить Трампа

Политики, представляющие правящие партии ХДС/ХСС и СДПГ поставили сложную цель перед министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем – продвигать в Вашингтоне вопрос о продолжении поддержки Украины накануне его визита в США.

Германия и США. Фото: из открытых источников

Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Вадефуль должен адресовать США сигнал, что "мы, европейцы, хотим и будем брать на себя большую ответственность за безопасность".

По его словам, это желание сочетается с ожиданием того, что "США будут преданы своей трансатлантической ориентации, поддерживая Украину".

"США должны отказаться от своей мнимой роли нейтрального посредника между Украиной и Путиным. Европа и США должны дать понять, что Украина имеет будущее в евроатлантической структуре безопасности", – отметил Адис Ахметович, представитель по вопросам внешней политики парламентской фракции СДПГ.

По его словам, инаугурационный визит Вадефуля к своему американскому коллеге Рубио "должен быть прежде всего о том, чтобы удержать США на борту в поддержке Украины и усилении санкций против России".

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