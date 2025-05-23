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Мерц готов разрушить планы Трампа и Путина: о чем идет речь

Канцлер Германии хочет окончательно похоронить "Северный поток"

сегодня, 12:03
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Кравцев Сергей

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц безоговорочно выступает за предложенные Евросоюзом санкции в отношении газопровода "Северный поток", соединяющих Россию с Германией. Таким образом новая власть Германии пытается помешать попыткам США и РФ по возобновлению поставок российского "голубого топлива" по этому маршруту. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financinal Times".

Мерц готов разрушить планы Трампа и Путина: о чем идет речь

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По данным осведомленных источников СМИ, глава немецкого правительства пытался подавить любые внутренние дебаты о преимуществах поставок газа по этому маршруту.

По словам одного из собеседников, сообщения о том, что связанные с Кремлем российские и американские бизнесмены пытаются возобновить работу частных трубопроводов, побудили Мерца начать обсуждение с официальными лицами в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить.

"Внесение "Северного потока" в список санкций ЕС "потенциально снимает для него политическую проблему"", — сказали источники.

Представитель правительства Германии заявил, что Мерц стремится санкционировать "Северный поток-2".

Собеседники издания добавили, что предложенные санкции ЕС будут направлены на Nord Stream 2 AG, швейцарскую компанию, которая владеет трубопроводами, и любые другие компании, которые могут быть созданы для функционирования проекта.

Будут ли введены ограничения в отношении Nord Stream-2 пока не понятно. Еврокомиссия должна провести переговоры по этому вопросу с правительствами стран ЕС. Новые санкции могут быть одобрены только при условии единодушной поддержки всех столиц.

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Источник: https://www.ft.com/content/3fcbf8b2-9796-4695-987c-9ba875abe5d4
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