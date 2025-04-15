Хороший сигнал для Украины: стало известно о первом зарубежном визите Мерца на посту канцлера

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в начале мая должен быть утвержден канцлером Германии, может осуществить первый зарубежный визит в должности в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое немецкое издание "Welt".

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

По информации СМИ из источников в Берлине и Брюсселе, возможный визит Мерца в Украину в начале мая уже сейчас прорабатывается.

Визит должен быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая, который состоится в Киеве, подчеркивают авторы публикации. Там также ожидают приезда президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

В таком случае для Мерца это будет первый зарубежный визит на посту канцлера Германии, обращают внимание аналитики. Однако его представитель отказался комментировать сообщения СМИ.

Стоит обратить внимание, что Мерц уже посещал Украину в декабре 2024 года – тогда он был в статусе лидера немецкой оппозиции – и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" — Фридрих Мерц, который имеет больше всего шансов стать новым канцлером Германии, заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет TAURUS Украине, но только в том случае, если это решение будет одобрено с европейскими партнерами.

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет TAURUS – ред.), но только по согласованию с европейскими партнерами", – высказался политик.

Вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что он не пересмотрел свои взгляды и он, как и раньше, выступает за передачу Украине немецко-шведских крылатых ракет большой дальности TAURUS, но при условии, что это решение будет согласовано с европейскими партнерами.



