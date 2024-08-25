Известные американцы отреагировали на арест Павла Дурова

Илон Маск отреагировал на арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции 24 августа, оставив ироничный комментарий в своей социальной сети X. Он написал: "В Европе 2030 год, вас казнят за то, что вы ругали мем", высмеивая действия властей. Маск также использовал хэштег #FreePavel (Освободите Павла) и прикрепил интервью Дурова с Такером Карлсоном.

Павел Дуров (фото из открытых источников)

Карлсон, в свою очередь, резко осудил арест Дурова, обвинив западные правительства в цензуре. Он отметил, что этот арест показывает, как "западная страна, союзник НАТО и администрации Байдена" предпринимает меры против свободы слова, превращаясь в предупреждения для других платформ, которые не желают подчиняться требованиям правительств относительно цензуры.

"В конце концов, не Путин арестовал его за то, что он разрешил обществу пользоваться свободой слова. Его арестовала западная страна, союзник администрации Байдена и захваченный член НАТО. Павел Дуров сидит сегодня во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известно об аресте основателя Telegram Павла Дурова . 24 августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Процесс задержания был инициирован воздушно-транспортной жандармерией Франции, поскольку Дуров находился в розыске в этой стране.

39-летний Павел Дуров прилетел в столицу Франции из Азербайджана на частном самолете. На борту самолета с бизнесменом находилась его охрана и женщина, имя которой не разглашается. После задержания Дурова поместили в следственный изолятор. Французские правоохранительные органы объясняют такое решение тем, что заключение под стражу Дурова является мерой пресечения, ведь бизнесмен может сбежать из страны благодаря своим финансовым возможностям.

