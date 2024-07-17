Илон Маск в ярости требует ответов от Шольца: что произошло

Американский бизнесмен Илон Маск обратился к Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать провокационное выступления немецкого комика Себастьяна Хотца. Об этом пишет BILD.

Илон Маск в ярости требует ответов от Шольца

Комик, ранее работавший на радиостанции RBB, в эфире одобрил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Маск, в свою очередь, не скрывал недовольство такой позицией.

"Как так получается, что комик, желающий смерти бывшему президенту США и мне, финансируется немецким правительством? Нужно объяснение!", — написал Маск.





Напомним, что всё началось летом 2022 года, когда Хотц отреагировал на сообщение Маска о том, что с ним может случиться что-то плохое. Комик написал:

"Ни один твит не давал мне больше надежды, чем этот", — заявил Хотц.

Радиостанция RBB немедленно уволила Хотца, пояснив, что его высказывания не соответствуют принципам станции. Катрин Гюнтер, программный директор станции, подчеркнула, что такие комментарии недопустимы.

А вот канцлер Шольц пока не ответил на сообщение Маска.

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