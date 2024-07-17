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Илон Маск в ярости требует ответов от Шольца: что произошло

Илон Маск обратился к Олафу Шольцу после скандального поста немецкого комика о покушении на Трампа

сегодня, 15:56
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Черновалова Кристина

Американский бизнесмен Илон Маск обратился к Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать провокационное выступления немецкого комика Себастьяна Хотца. Об этом пишет BILD.                       

Илон Маск в ярости требует ответов от Шольца: что произошло

Илон Маск в ярости требует ответов от Шольца

Комик, ранее работавший на радиостанции RBB, в эфире одобрил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Маск, в свою очередь, не скрывал недовольство такой позицией. 

"Как так получается, что комик, желающий смерти бывшему президенту США и мне, финансируется немецким правительством? Нужно объяснение!", — написал Маск.                                  

Илон Маск в ярости требует ответов от Шольца: что произошло - фото 2

Напомним, что всё началось летом 2022 года, когда Хотц отреагировал на сообщение Маска о том, что с ним может случиться что-то плохое. Комик написал: 

"Ни один твит не давал мне больше надежды, чем этот", — заявил Хотц. 

Радиостанция RBB немедленно уволила Хотца, пояснив, что его высказывания не соответствуют принципам станции. Катрин Гюнтер, программный директор станции, подчеркнула, что такие комментарии недопустимы.

А вот канцлер Шольц пока не ответил на сообщение Маска.                                

Читайте на портале “Комментарии” — Стало известно, какая страна может стоять за покушением на Трампа. В секретной службе США объяснили суть иранского следа

"Комментарии" сообщали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого недавно было совершено покушение, выступил 16 июля на съезде Республиканской партии в Милуоки. Первый выход политика на публичное мероприятие после инцидента был воспринят сторонниками с восторгом и овациями.



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Источник: https://x.com/elonmusk?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Ігор

сегодня, 15:54

Знов злий Клоун? Ці криваві упирі, як таргани.


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