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Трамп удивил своим появлением на публике впервые после покушения

Дональд Трамп после покушения появился на съезде республиканцев

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого недавно было совершено покушение, выступил 16 июля на съезде Республиканской партии в Милуоки. Первый выход политика на публичное мероприятие после инцидента был воспринят сторонниками с восторгом и овациями. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABC News".

Трамп удивил своим появлением на публике впервые после покушения

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

У Дональда Трампа была повязка на правом ухе, которое коснулась пуля нападавшего во время стрельбы 13 июля на митинге в штате Пенсильвания.

Сторонники кандидата в президенты от республиканцев скандировали "Бой! Бой! Бой" ("Fight! Fight! Fight") и встретили его бурными аплодисментами во время выступления на съезде, состоявшемся на форуме Fiserv.

Трамп стоял в ложе рядом с членами своей семьи и 39-летним сенатором из Огайо Джей Ди Вэнс, которого выбрал вице-президентом в случае победы на предстоящих выборах.

Четырехдневный съезд республиканцев начался через несколько часов после того, как Трамп добился крупной судебной победы, когда федеральный судья отклонил одно из его уголовных преследований. Национальный съезд Республиканской партии США, как планировалось, соберет более 50 тысяч посетителей, включая ожидаемые 2400 делегатов от этой политсилы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп определился с новым вице-президентом. В случае его победы на выборах осенью 2024 года, этот пост может занять сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Как сообщает CNN, кандидатуру Венса Трампа активно рекомендовал его сын, Дональд Трамп-младший. Выбор был сделан "в последнюю минуту" во время ужина в Мар-а-Лаго.

Трамп-младший отметил, что Вэнс "искренне верит в намерения" Трампа-старшего.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена практически нет шансов: The Times пишет, что Трамп, скорее всего, победит на выборах в США.




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