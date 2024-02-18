Имеет "слишком критическое отношение" к РФ: СМИ пишут, что Шольц отклонил кандидатуру нового генсека НАТО

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил против назначения на должность нового генсека НАТО действующего президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен . А все потому, из-за якобы ее "слишком критического отношения к России", пишет Welt , ссылаясь на высокопоставленных чиновников ЕС.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Источники СМИ сообщают, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил президенту США Джо Байдену кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на место следующего генсека НАТО. Затем Байден рассказал об этой идее Шольцу во время встречи на прошлой неделе.

Источники утверждают, тогда Шольц якобы ответил, что должность генсека НАТО очень важна, чтобы ее занимал "христианский демократ из Германии", то есть консерватор. А еще Шольц якобы считает недостатком ее "слишком критическое отношение фон дер Ляен к России".

Также журналисты, ссылаясь на источники, пишут, что другие страны НАТО действительно хотели, чтобы следующим генсеком была женщина, но достойной кандидатуры так и не нашли. Кандидатуру премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен отклонили потому, что она "неубедительно выступила" во время своего визита в Америку летом в 2023 году. Кандидатуру эстонской премьера Каи Каллас тоже не подошла якобы "из-за чрезмерно критической позиции в отношении России".

По данным СМИ, следующим генсеком НАТО все же назначат премьера Нидерландов Марка Рютте, потому что он устраивает большинство стран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дмирал НАТО объяснил значение потери Авдеевки для войны в Украине. В военном плане выход украинских войск из Авдеевки не является большой потерей, заявил глава военного комитета НАТО и лейтенант-адмирал Нидерландов Роб Бауэр. По его словам, россияне полностью разрушили украинский город.