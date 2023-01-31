Инсценировала свою смерть, убив похожую на себя девушку: шок-контент из Германии

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
23-летняя гражданка Германии решила инсценировать свою
смерть, для чего нашла похожую на себя девушку и убила ее. Об этом, со ссылкой
на местные СМИ, сообщает польское издание Polsatnews.
фото тематическое, из открытых источников
Шокирующая история началась в день, когда в автомобиле нашли
тело женщины, внешне сильно похожей на Шахрабан. Более того, даже родители
якобы погибшей девушки были уверены, что их дочь мертва – настолько они были
похожи между собой. Со временем выяснилась ужасающая правда – девушка по имени
Шахрабан оказалась не жертвой жестокого и циничного убийства, а его виновником.
Данный случай произошел еще летом прошлого года, когда
родители Шахарабан нашли якобы свою дочь в автомобиле недалеко от дома ее
подруги.
"Это дело потребовало максимального профессионализма от
следователей, ведь когда нашли тело, никто и представить не мог, что события
будут развиваться столь непредсказуемо", — говорил тогда представитель местной
полиции Андреас Айхеле.
Полиция со временем установила, что тело принадлежит совсем
другой девушке. Выянилось, что Шахрабан хотела сбежать из семьи, с которой
постоянно конфликтовала. Для этого девушка на протяжении длительного времени
искала в социальных сетях похожих на себя женщин, чтобы потом убить, выдав тело
одной их них, за свое.
В данный момент Шахрабан вместе со своей подругой, с
которой, как выяснилось, девушка и совершила убийство, нанеся несчастной более
50 ударов ножом, задержаны и ожидают суда.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что
украинские пограничники задержали троих парней при попытке сбежать из Украины в
Венгрию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости