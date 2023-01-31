Инсценировала свою смерть, убив похожую на себя девушку: шок-контент из Германии

23-летняя гражданка Германии решила инсценировать свою смерть, для чего нашла похожую на себя девушку и убила ее. Об этом, со ссылкой на местные СМИ, сообщает польское издание Polsatnews.

фото тематическое, из открытых источников

Шокирующая история началась в день, когда в автомобиле нашли тело женщины, внешне сильно похожей на Шахрабан. Более того, даже родители якобы погибшей девушки были уверены, что их дочь мертва – настолько они были похожи между собой. Со временем выяснилась ужасающая правда – девушка по имени Шахрабан оказалась не жертвой жестокого и циничного убийства, а его виновником.

Данный случай произошел еще летом прошлого года, когда родители Шахарабан нашли якобы свою дочь в автомобиле недалеко от дома ее подруги.

"Это дело потребовало максимального профессионализма от следователей, ведь когда нашли тело, никто и представить не мог, что события будут развиваться столь непредсказуемо", — говорил тогда представитель местной полиции Андреас Айхеле.

Полиция со временем установила, что тело принадлежит совсем другой девушке. Выянилось, что Шахрабан хотела сбежать из семьи, с которой постоянно конфликтовала. Для этого девушка на протяжении длительного времени искала в социальных сетях похожих на себя женщин, чтобы потом убить, выдав тело одной их них, за свое.

В данный момент Шахрабан вместе со своей подругой, с которой, как выяснилось, девушка и совершила убийство, нанеся несчастной более 50 ударов ножом, задержаны и ожидают суда.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские пограничники задержали троих парней при попытке сбежать из Украины в Венгрию.

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