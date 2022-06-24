Из армии в Германии участились увольнения со службы: подробности

В Германии стало больше случаев, когда военнослужащие начали увольняться с военной службы. Статистика увольнений начала расти после того, как началась война в Украине. Оказывается, военные Германии не надеялись на начало военного конфликта. Об этом информирует Spiegel .

Увольнения начались во время войны в Украине (фото из открытых источников)

За период с января по 2 июня к чиновникам федерального управления по вопросам семьи и гражданского общества поступило 533 заявления, в которых военные хотят уволиться с военной службы. К слову, эта статистика вдвое больше, чем в прошлом году, когда поступило 209 заявлений.

528 заявлений были написаны действующими военными и резервистами. Во многих из них, как причина обоснования, указывается то обстоятельство, что резервисты "не ожидали военного конфликта".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие виды вооружения Германия передаст Украине . На правительственной странице указано, сколько и какое вооружение планируется передать украинским военным. Что передают украинцам: патроны, противотанковые мины, зенитные ракеты STINGER, ПЗРК STRELA, САУ Panzerhaubitzen 2000, патроны, пулеметы, ручные гранаты, заряды взрывчатки, детонаторы, боевые шлемы, автомобили (грузовики, микроавтобусы, внедорожники) обезвреживание взрывоопасных предметов, бинокли, больничные койки, медикаменты, хирургические фонари, защитная одежда, спальные мешки, радиочастотная система, полевые телефоны, полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией), приборы ночного видения, электронные устройства против дронов, медицинские топливо дизельное и бензиновое (текущая доставка), турникеты, пищевые пайки, запчасти для МиГ-29, бронемашины.

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