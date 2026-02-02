logo

Из-за "картофельного потопа" в Берлине массово раздают бесплатный картофель (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за "картофельного потопа" в Берлине массово раздают бесплатный картофель (ФОТО)

В Берлине из-за рекордного урожая фермеры массово раздают бесплатный картофель.

2 февраля 2026, 13:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Берлин переживает необычное для мегаполиса событие под названием Kartoffel-Flut ("картофельное наводнение"). Из-за рекордного за последние 25 лет урожая немецкие фермеры столкнулись с избытком продукции, который превысил возможности хранения и продажи. В результате по всей столице Германии начали массово раздавать картошку бесплатно.

Из-за "картофельного потопа" в Берлине массово раздают бесплатный картофель (ФОТО)

В Берлине бесплатно раздают картошку. Фото: Dpa Picture Alliance/Alamy Live News.

Инициативу начал фермер из региона вблизи Лейпцига, у которого оказалось более 4000 тонн избыточного картофеля. Акция получила символическое название "4000 тонн" и быстро переросла в масштабную кампанию солидарности. В заранее объявленных точках в Берлине горожане приходили с мешками, ведрами и ручными тележками, чтобы забрать продукты для собственных нужд.

К спасательной операции присоединились благотворительные организации, приюты для бездомных, школы, детские сады и церкви. Берлинский зоопарк также забрал несколько тонн картофеля для кормления животных. Кроме того, два грузовика картофеля были отправлены как гуманитарная помощь в Украину.

Из-за ”картофельного потопа” в Берлине массово раздают бесплатный картофель (ФОТО) - фото 2

Картофель на складах в Германии. Dpa Picture Alliance/Alamy

Из-за ”картофельного потопа” в Берлине массово раздают бесплатный картофель (ФОТО) - фото 2

Картофель на складах в Германии. Фото: Hannibal Hanschke/EPA

Как пишет The Guardian, акция пришлась на удачный момент, ведь многие берлинцы сейчас испытывают давление из-за роста стоимости жизни. Картофель остается одним из базовых продуктов в Германии. В среднем немцы потребляют около 63 кг на человека в год. Однако в Украине этот показатель почти вдвое выше около 120 кг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядит самый дорогой картофель в мире.

Также "Комментарии" писали о том, какое было первое название картофеля в Украине.



Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/jan/31/record-harvest-berlin-giveaway-potatoes
