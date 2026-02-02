Через "картопляний потоп" у Берліні масово роздають безкоштовну картоплю (ФОТО)

Берлін переживає незвичну для мегаполіса подію під назвою Kartoffel-Flut ("картопляна повінь"). Через рекордний за останні 25 років урожай німецькі фермери зіткнулися з надлишком продукції, який перевищив можливості зберігання та продажу. У результаті по всій столиці Німеччини почали масово роздавати картоплю безкоштовно.

У Берліні безкоштовно роздають картоплю. Фото: Dpa Picture Alliance/Alamy Live News.

Ініціативу започаткував фермер із регіону поблизу Лейпцига у якого виявилося понад 4000 тонн надлишкової картоплі. Акція отримала символічну назву "4000 тонн" і швидко переросла у масштабну кампанію солідарності. У заздалегідь оголошених точках у Берліні містяни приходили з мішками, відрами та ручними візками, щоб забрати продукти для власних потреб.

До "рятувальної операції" долучилися благодійні організації, притулки для бездомних, школи, дитячі садки та церкви. Берлінський зоопарк також забрав кілька тонн картоплі для годування тварин. Крім того, дві вантажівки картоплі було відправлено як гуманітарну допомогу до України.

Картопля на складах в Німеччині. Dpa Picture Alliance/Alamy

Картопля на складах в Німеччині. Фото: Hannibal Hanschke/EPA

Як пише The Guardian, акція припала на вдалий момент, адже багато берлінців нині відчувають тиск через зростання вартості життя. Картопля ж залишається одним із базових продуктів у Німеччині. В середньому німці споживають близько 63 кг на людину на рік. Однак в Україні цей показник майже вдвічі вищий, близько 120 кг.

