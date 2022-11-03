Изменил ли Шольц свою позиции относительно Путина: у канцлера отреагировали на заявление Эрдогана

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца ничуть не изменилась. Он, как и прежде считает, что Россия должны вывести свои войска из Украины и прекратить войну против суверенного государства. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "DW".

Олаф Шольц, канцлер Германии. Фото: Getty Images

По данным СМИ, в немецком правительстве подчеркнули, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении позиции Шольца относительно России далеки от реальности.

"Канцлер Германии по-прежнему считает, что Путин должен вывести войска из Украины и начать мирные переговоры", — приводят в издании позицию правительства ФРГ.

Стоит отметить, что сегодня с утра в СМИ появилось заявление турецкого лидера Эрдогана о том, что канцлер Германии изменил свою позицию относительно России и Путина. О том, какая теперь это позиция Эрдоган не сказал, но якобы намекнул на готовность прямого диалога с Россией. Сообщалось, что к такому выводу президент Турции пришёл после телефонного разговора с канцлером Германии о важности продления "зерновой сделки" в Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Министерстве иностранных дел Ирана отвергли обвинения касательно подготовки вооруженной агрессии против Саудовской Аравии. Впрочем, ранее Иран отрицал и то, что поставляет РФ вооружение, включая дроны, однако те продолжают атаковать Украину. И наша страна уже предупредила Тегеран, что предпримет "безжалостные" ответные действия в случае, если тот решит передать россиянам более продвинутые дроны и баллистические ракеты. О чем говорят иранские действия на Ближнем Востоке и в ракурсе российско-украинской войны? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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