Иранские волнения на Ближнем востоке: к чему это может привести – стоит ли ожидать новой войны

В Министерстве иностранных дел Ирана отвергли обвинения касательно подготовки вооруженной агрессии против Саудовской Аравии. Впрочем, ранее Иран отрицал и то, что поставляет РФ вооружение, включая дроны, однако те продолжают атаковать Украину. И наша страна уже предупредила Тегеран, что предпримет "безжалостные" ответные действия в случае, если тот решит передать россиянам более продвинутые дроны и баллистические ракеты. О чем говорят иранские действия на Ближнем Востоке и в ракурсе российско-украинской войны? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

Попытка развязать войну стала бы шагом отчаянья со стороны иранского режима

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассуждает так: "То, что Иран стал на сторону зла, ни для кого не должно быть неожиданностью. Это идеологически родственные режимы – нынешний иранский и режим российского фашизма, то есть, рашизма".

По мнению эксперта, в случае, если США, почувствуют, что угроза становится реалистичной, произойдут определенные превентивные шаги, которые быстро приведут в чувство тех, кто сегодня руководит в Иране.

"При этом следует понимать, что ситуация внутри самой этой страны шаткая. Что иранское сообщество возмущено жесткими шагами режима, в том числе касательно подавления протестов. Плюс имеем проблемные экономические перспективы Ирана, – отмечает Владимир Огрызко. – А потому попытка развязать войну стала бы шагом отчаянья со стороны иранского режима. Думаю, вряд ли он захочет использовать себя на прочность. Потому что прочности, как по мне, там очень мало".

В ближайшее время что-то в Иране точно рванет

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Иран, имея проблемы, которые просто разрывают его изнутри, пытается воздействием на внешних игроков если не решить, то хотя бы погасить внутреннее противостояние.

"К тому же, надо понимать, что иранское государство – очень специфическое. Есть президент, есть парламент, есть то, что сильно отличает его от любой другой такой закрытой страны – некая конкуренция. А есть Корпус стражей исламской революции (КСИР) – этакое государство в государстве, которое ведет свою внешнюю политику, независимо от официального Тегерана, подчиняясь исключительно аятолле. Хотят продавать оружие россиянам – будут продавать, не взирая ни на какие санкции. Они живут под ними уже более 40 лет и готовы жить сколько угодно. Тут такой же принцип, как у РФ последнего времени – чем больше санкций, тем больше закручиваются гайки, растет роль государства, которое всё больше берет свой народ под контроль", – поясняет эксперт.

По поводу гипотетического нападения Ирана на Саудовскую Аравию – ситуация туманная, отмечает Алексей Голобуцкий.

"Понятно, что оба эти режима ненавидят друг друга. Тут есть и религиозная, и экономическая составляющая. Но сомнительно, что Иран в нынешнем состоянии готов ввязаться в открытую войну хоть с кем-то. А вот то, что определенная международная коалиция (Саудовская Аравия + Израиль + еще кто-то) может ударить по Ирану – вполне вероятно. Они ведь понимают, что поставки иранского вооружения россиянам – это фактическое испытание их в войне против Украины. И все эти дроны, ракеты, потом могут использоваться Ираном против Саудовской Аравии и Израиля. Потому, как когда-то с иранскими ядерными проектами, внешние силы могут просто уничтожить производство того, что может представлять потенциальную угрозу для них. И на территории Ирана, и на территории той же Сирии, – прогнозирует эксперт. – Пока видим, что нагнетается обстановка. Всё на грани взрыва. Внутренние противоречия в Иране доведены до кипения. И в ближайшее время что-то там точно рванет".

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