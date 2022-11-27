Известно, сколько украинских беженцев приняла Германия и куда они едут больше

Украинские беженцы очень неравномерно распределены в странах ЕС, которые снова готовятся к новой волне миграции из Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Bild . Многие беженцы из Украины остались в Германии (фото из открытых источников) По информации МВД Германии от 21 ноября, которые приводит издание, в Германии сегодня находятся 1 027 789 украинских беженцев.

"Это почти в девять раз больше, чем во Франции", – подсчитало издание. По подсчетам немецкого СМИ, только Бавария приняла больше людей из Украины, чем соседнее с Германией государство-член ЕС. Авторы материала сообщили, что другой страной, где больше всего осело украинцев, покинувших свой дом из-за войны, стала Польша. Чехия также приняла "огромное количество" беженцев, учитывая численность ее населения. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Германии назвали улицу в честь украинского героя . На ней размещено русское представительство. Германия помогает Украине оружием, санкциями и митингами. Еще одной формой протеста является переименование улиц. В Лейпциге улица на которые расположено консульство России получила название в честь украинского героя Бориса Романченко, убитого русскими. Мэрия города большинством голосов приняла решение переименовать улицу. Глава городского комитета по петициям Беата Эмс рассказала, что подобные акции по переименованию улицы проходят в знак солидарности с Украиной по всему миру. Чиновница привела пример Чехии, Канады, Албании, Норвегии, США, Латвии и других стран. Украинец 80 лет назад в возрасте 16 лет был депортирован в Германию, где находился на принудительных работах. За это время Романченко пережил четыре концлагеря.

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