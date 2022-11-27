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Известно, сколько украинских беженцев приняла Германия и куда они едут больше

Другой страной, где больше всего осело украинцев, стала Польша

сегодня, 09:29
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинские беженцы очень неравномерно распределены в странах ЕС, которые снова готовятся к новой волне миграции из Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Bild .

Известно, сколько украинских беженцев приняла Германия и куда они едут больше

Многие беженцы из Украины остались в Германии (фото из открытых источников)

По информации МВД Германии от 21 ноября, которые приводит издание, в Германии сегодня находятся 1 027 789 украинских беженцев.

"Это почти в девять раз больше, чем во Франции", – подсчитало издание.

По подсчетам немецкого СМИ, только Бавария приняла больше людей из Украины, чем соседнее с Германией государство-член ЕС.

Авторы материала сообщили, что другой страной, где больше всего осело украинцев, покинувших свой дом из-за войны, стала Польша. Чехия также приняла "огромное количество" беженцев, учитывая численность ее населения.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Германии назвали улицу в честь украинского героя . На ней размещено русское представительство. Германия помогает Украине оружием, санкциями и митингами. Еще одной формой протеста является переименование улиц. В Лейпциге улица на которые расположено консульство России получила название в честь украинского героя Бориса Романченко, убитого русскими. Мэрия города большинством голосов приняла решение переименовать улицу. Глава городского комитета по петициям Беата Эмс рассказала, что подобные акции по переименованию улицы проходят в знак солидарности с Украиной по всему миру. Чиновница привела пример Чехии, Канады, Албании, Норвегии, США, Латвии и других стран. Украинец 80 лет назад в возрасте 16 лет был депортирован в Германию, где находился на принудительных работах. За это время Романченко пережил четыре концлагеря.



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Источник: https://www.bild.de/bild-am-sonntag/bams-besser-leben-buehne/bild-am-sonntag/home-28334396.bild.html
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