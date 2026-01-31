К чему привели усилия Трампа: в Германии ответили, видят ли приближение мира в Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит никаких признаков готовности России к прекращению огня в войне против Украины. По его словам, об этом красноречиво свидетельствуют массированные атаки РФ по гражданскому населению. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию RND.
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Он отметил, что во время переговоров в Абу-Даби Кремль лишь усилил удары по Украине.
По словам Писториуса, когда дело доходит до сути, Владимир Путин продолжает придерживаться своих максималистских требований и не демонстрирует реальной готовности к компромиссам. Именно это, считает министр, ставит под сомнение любые заявления Москвы о стремлении к миру.
Отдельно он прокомментировал согласие России на так называемое недельное энергетическое перемирие. Писториус выразил серьезные сомнения в искренности такого шага.
Глава немецкого оборонного ведомства также подчеркнул, что российские войска продолжают наносить удары по Украине с беспрецедентной интенсивностью. Причем это происходило именно в те дни, когда дипломатические делегации находились за столом переговоров в Абу-Даби, что, по его словам, полностью подрывает доверие к заявлениям Москвы.
