К чему привели усилия Трампа: в Германии ответили, видят ли приближение мира в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит никаких признаков готовности России к прекращению огня в войне против Украины. По его словам, об этом красноречиво свидетельствуют массированные атаки РФ по гражданскому населению. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию RND.

Борис Писториус.

"Что касается Украины, нужно признать: президент США Дональд Трамп внес движение в мирные переговоры. Однако я по-прежнему не вижу никаких признаков того, что Россия действительно хочет мира", — подчеркнул Писториус.

Он отметил, что во время переговоров в Абу-Даби Кремль лишь усилил удары по Украине.

"Путин бомбит Украину так, как в этой войне почти не было. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения – зимой, при минус 20 градусах", — заявил глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, когда дело доходит до сути, Владимир Путин продолжает придерживаться своих максималистских требований и не демонстрирует реальной готовности к компромиссам. Именно это, считает министр, ставит под сомнение любые заявления Москвы о стремлении к миру.

Отдельно он прокомментировал согласие России на так называемое недельное энергетическое перемирие. Писториус выразил серьезные сомнения в искренности такого шага.

"Если бы Путин действительно серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его не нужно было бы уговаривать. Он остановил бы атаки не только по Киеву из-за сильных морозов, но и по всей стране", — отметил министр, добавив, что не верит в реальность объявленной паузы.

Глава немецкого оборонного ведомства также подчеркнул, что российские войска продолжают наносить удары по Украине с беспрецедентной интенсивностью. Причем это происходило именно в те дни, когда дипломатические делегации находились за столом переговоров в Абу-Даби, что, по его словам, полностью подрывает доверие к заявлениям Москвы.

