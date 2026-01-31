logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина До чого призвели зусилля Трампа: у Німеччині відповіли, чи бачать наближення миру в Україні
До чого призвели зусилля Трампа: у Німеччині відповіли, чи бачать наближення миру в Україні

Пісторіус вказав на удари по мирних містах України під час переговорів в Абу-Дабі

31 січня 2026, 16:22
Автор:
Кравцев Сергей

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить жодних ознак готовності Росії до припинення вогню у війні проти України. За його словами, про це красномовно свідчать масовані атаки РФ щодо цивільного населення. Відповідну заяву він зробив у інтерв'ю німецькому виданню RND.

До чого призвели зусилля Трампа: у Німеччині відповіли, чи бачать наближення миру в Україні

Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел

"Щодо України, треба визнати: президент США Дональд Трамп вніс рух у мирні переговори. Однак я, як і раніше, не бачу жодних ознак того, що Росія дійсно хоче миру", — підкреслив Пісторіус.

Він зазначив, що під час переговорів в Абу-Дабі Кремль лише посилив удари по Україні.

"Путін бомбить Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного із військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення – взимку за мінус 20 градусів", — заявив глава Міноборони ФРН.

За словами Пісторіуса, коли справа доходить до суті, Володимир Путін продовжує дотримуватись своїх максималістських вимог і не демонструє реальної готовності до компромісів. Саме це, вважає міністр, ставить під сумнів будь-які заяви Москви про прагнення миру.

Окремо він прокоментував згоду Росії на так зване тижневе енергетичне перемир'я. Пісторіус висловив серйозні сумніви щодо щирості такого кроку.

"Якби Путін справді серйозно ставився до переговорів в Абу-Дабі, його не треба було б умовляти. Він зупинив би атаки не лише по Києву через сильні морози, а й по всій країні", — зазначив міністр, додавши, що не вірить у реальність оголошеної паузи.

Глава німецького оборонного відомства також наголосив, що російські війська продовжують завдавати ударів по Україні з безпрецедентною інтенсивністю. Причому це відбувалося саме в ті дні, коли дипломатичні делегації перебували за столом переговорів в Абу-Дабі, що за його словами, повністю підриває довіру до заяв Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" – прориву у мирних переговорах не буде: яку позицію тепер займає Кремль.




