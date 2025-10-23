К ЕС обратились с категорическим заявлением: призывают ужесточить ограничения для украинцев

С начала полномасштабной войны в Украине Европа предоставила убежище миллионам украинцев. Однако сейчас ЕС призывают ужесточить ограничения для некоторых украинцев.

Германия. Иллюстративное фото

Премьер Баварии Маркус Зёдер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин. Он требует, чтобы ЕС нажал в этом вопросе Украину, пишет издание "Европейская правда".

Чиновник заявил, что нужно контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. По его словам, ЕС и Берлин должны повлиять на Украину с тем, чтобы она изменила смягченные правила выезда.

Цель, как отметил он, состоит в том, чтобы убедить Украину снова усилить мягкие правила выезда из страны.

"Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", — убежден Зёдер.

Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину всем сердцем – оказывает оружие, деньги, гуманитарную помощь. Однако, по его словам, Украина также нуждается в солдатах для защиты.

"Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не может быть сделано добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке мигрантов должна быть ограничена на уровне ЕС", — заявил Зёдер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Европа и Украина готовят 12-пунктное предложение о прекращении войны. Реализацию плана будет контролировать совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. Украина получит гарантии безопасности, средства восстановления после войны и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.



