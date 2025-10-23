logo

К ЕС обратились с категорическим заявлением: призывают ужесточить ограничения для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

К ЕС обратились с категорическим заявлением: призывают ужесточить ограничения для украинцев

Премьер Баварии Зёдер обеспокоен растущим притоком молодых людей из Украины

23 октября 2025, 22:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

С начала полномасштабной войны в Украине Европа предоставила убежище миллионам украинцев. Однако сейчас ЕС призывают ужесточить ограничения для некоторых украинцев.

К ЕС обратились с категорическим заявлением: призывают ужесточить ограничения для украинцев

Германия. Иллюстративное фото

Премьер Баварии Маркус Зёдер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин. Он требует, чтобы ЕС нажал в этом вопросе Украину, пишет издание "Европейская правда".

Чиновник заявил, что нужно контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. По его словам, ЕС и Берлин должны повлиять на Украину с тем, чтобы она изменила смягченные правила выезда.

Цель, как отметил он, состоит в том, чтобы убедить Украину снова усилить мягкие правила выезда из страны.

"Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", — убежден Зёдер.

Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину всем сердцем – оказывает оружие, деньги, гуманитарную помощь. Однако, по его словам, Украина также нуждается в солдатах для защиты.

"Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не может быть сделано добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке мигрантов должна быть ограничена на уровне ЕС", — заявил Зёдер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Европа и Украина готовят 12-пунктное предложение о прекращении войны. Реализацию плана будет контролировать совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. Украина получит гарантии безопасности, средства восстановления после войны и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.




Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/23/7223232/
