До ЄС звернулися з категоричною заявою: закликають посилити обмеження для українців

Від початку повномасштабної війни в Україні Європа надала притулок мільйонам українців. Однак зараз ЄС закликають посилити обмеження для деяких українців.

Німеччина. Ілюстративне фото

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер посилив заклики обмежити в'їзд молодих українських чоловіків. Він вимагає, щоб ЄС натиснув у цьому питанні на Україну, пише видання "Європейська правда".

Посадовець заявив, що потрібно контролювати та значно скоротити швидко зростаючий приплив молодих людей з України. За його словами, ЄС та Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона змінила пом'якшені правила виїзду.

Мета, як зазначив він, полягає в тому, щоб переконати Україну знову посилити м'які правила виїзду з країни.

"Нікому не допоможе, якщо все більше молодих людей з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину", — переконаний Зьодер.

Він підкреслив, що Німеччина підтримує Україну всім серцем — надає зброю, гроші, гуманітарну допомогу. Однак, за його словами, Україна також потребує солдатів для захисту.

"Наша солідарність залишається, але вона вимагає чітких правил і відповідальності з обох сторін. Якщо це не може бути зроблено добровільно, то так звана Директива про масовий приплив мігрантів повинна бути обмежена на рівні ЄС", — заявив Зьодер.

