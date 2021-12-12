Кабинет канцлера Шольца предоставит Украине оборонительное оружие: посол оценил шансы

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает "слишком оптимистичным ожидание", что новое правительство во главе с Олафом Шольцем согласится предоставить Украине оборонительное оружие. Как передает портал "Комментарии", своим мнением дипломат поделился в интервью изданию "Зеркало недели".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Андрей Мельник отметил, пока что все говорит о том, что новое правительство и новый канцлер не рассматривают планы об изменении политического курса относительно Украины. Политика в этом плане не поменяется.

Посол считает, что новое правительство будут исповедовать тот же подход по предоставлению оборонительного оружия Украине, что и предыдущее правительство. Новому канцлеру и его министрам уже поступили сигналы о том, что представлении Киеву вооружения может послужить провокацией для Москвы и обострить и без того неспокойную обстановку как на Донбассе, так и в целом на украино-российской границе. Для официального Берлина – это одна из главных аргументаций, почему дополнительное вооружение не может быть передано Украине.

Мельник высказал мнение, что наивно было бы полгать, что обновленное правительство ФРГ и Шольц решат пересмотреть курс. В то же время украинский посол добавил, что дипломаты не перестают аргументированно объяснять немецким коллегам, что оборонительное вооружение необходимо власти Украины для того, чтобы уберечь жизни своих граждан и сделать невозможной агрессию со стороны РФ, а не для провокаций.

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