Как изменилась война в Украине: Берлин сделал настораживающее заявление

Глава Минобороны Германии Борис Писториус убежден, что российский диктатор Владимир Путин уже считает себя победителем в войне против Украины и намерен и дальше бороться за установление нового мирового порядка, где Москва сможет диктовать свои условия. Как передает портал "Комментарии", заявление Бориса Писториуса цитирует издание "Spiegel".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"Российская агрессия против Украины уже давно перестала быть региональной войной", — заявил министр.

По его словам, Владимир Путин "полностью перевел экономику страны на военные рельсы" и Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год.

На фоне длительной угрозы со стороны Москвы Писторуис заявил о необходимости больших инвестиций в "военную готовность" Германии. Министр подчеркнул.

"Наша безопасность — это хрупкое благо", – заявил министр обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин продолжает откладывать поставки бронеавтомобилей MRAP в Украину. В настоящее время передано только 6% от обещанного количества. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

СМИ отмечает, что Германия обещала до конца года передать Украине до 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой, но сроки постоянно переносили. Машины производит немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на финансирование из бюджета ФРГ на общую сумму 315 млн евро.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала правительство Германии в конце концов решиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.



