Как изменилась война в Украине: Берлин сделал настораживающее заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава Минобороны Германии Борис Писториус убежден, что российский диктатор Владимир Путин уже считает себя победителем в войне против Украины и намерен и дальше бороться за установление нового мирового порядка, где Москва сможет диктовать свои условия. Как передает портал "Комментарии", заявление Бориса Писториуса цитирует издание "Spiegel".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
По его словам, Владимир Путин "полностью перевел экономику страны на военные рельсы" и Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год.
На фоне длительной угрозы со стороны Москвы Писторуис заявил о необходимости больших инвестиций в "военную готовность" Германии. Министр подчеркнул.
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин продолжает откладывать поставки бронеавтомобилей MRAP в Украину. В настоящее время передано только 6% от обещанного количества. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD".
СМИ отмечает, что Германия обещала до конца года передать Украине до 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой, но сроки постоянно переносили. Машины производит немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на финансирование из бюджета ФРГ на общую сумму 315 млн евро.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала правительство Германии в конце концов решиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.
Новости