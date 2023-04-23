Как в офисе Президента отреагировали на очередные заявления Министра обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался по поводу поражения объектов атакуемой стороной на территории противника, кроме гражданских. Это абсолютно адекватное заявление абсолютно адекватных политиков, перестающих быть под магией довоенного российского лоббизма. Они перестают быть под магией слова "эскалация" и начинают правильно оценивать происходящее в Украине. Об этом в телеэфире заявил антикризисный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишут "Комментарии".



Глава оборонного ведомства Германии высказался по поводу дальнобойного оружия для ВСУ

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"Есть конкретный факт: нарушение международного законодательства во всех его проявлениях. Соответственно немотивированная атака на территорию суверенного государства и для того, чтобы эту атаку отразить, мы имеем право уничтожать любое логистическое исполнение Российской Федерации, то есть подвоз ресурсов, подвоз резервов и так далее. далее. Это объективное следствие того, что происходит на поле боя", — сказал он.

Подоляк признался, что ему нравится риторика министра обороны Германии, страны, долгое время занимавшей достаточно осторожную позицию по помощи Украине.

"Сейчас господин Писториус прямо говорит: смотрите, это война, и есть у нас конкретный агрессор, который в рамках международного права идентифицирован как агрессор. То есть, соответственно, этого агрессора можно уничтожать в любом объеме и в любом месте. Здесь нет двумерного толкования: есть страна жертва, на которую напали, — Украина, и есть страна-агрессор — Российская Федерация", – объяснил советник.

Подоляк считает, что, для того чтобы вести полноценные наступательные действия, должны быть равны условия войны.

"То есть не должно быть так, что агрессор имеет какие-либо инструменты для того, чтобы влиять на страну, на которую напал, а защищаемая страна должна очень скрупулезно подходить к решению тех или иных тактических задач", — отметил Подоляк. . Советник руководителя Офиса президента обратил внимание, что у западных партнеров Украины изменилась риторика боевых действий.

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