Какая категория беженцев покидает Украину, лишая ее будущего: в Берлине сделали заявление

С сентября 2025 года в украинский консультационный центр в Берлине за поддержкой начало обращаться намного больше молодых мужчин, чем обращалось до этого. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет DW.

Как рассказала координатор центра Элина Венер, до этого молодые мужчины этой возрастной группы не были настолько представлены среди тех, кому предоставляется помощь.

По ее словам, консультационный центр предоставил в сентябре более 440 консультаций, и 13% из них были предоставлены молодым мужчинам из Украины — это значительное увеличение по сравнению с летом, когда эти обращения составляли лишь 0,1% от общего количества.

Отмечается, что некоторые из этих молодых людей сразу попадают в приемный центр для иммигрантов, другие же останавливаются у друзей или родственников.

В консультационном центре рассказали, что эти молодые люди имеют "относительно высокий уровень образования". Большинство из них хотят получить временную защиту, чтобы обеспечить свое право на пребывание в Германии, затем они могут подать заявление на обучение или искать работу.

