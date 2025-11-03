Яка категорія біженців залишає Україну, позбавляючи її майбутнього: у Берліні зробили заяву

З вересня 2025 року до українського консультаційного центру в Берліні за підтримкою почало звертатися набагато більше молодих чоловіків, ніж до цього зверталося. Як передає портал "Коментарі", про це пише DW.

Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років. Фото: із відкритих джерел

Як розповіла координатор центру Еліна Венер, до цього молоді чоловіки цієї вікової групи не були настільки представлені серед тих, кому надається допомога.

За її словами, консультаційний центр надав у вересні понад 440 консультацій, і 13% із них було надано молодим чоловікам з України – це значне збільшення порівняно з літом, коли ці звернення становили лише 0,1% від загальної кількості.

Зазначається, що деякі з цих молодих людей одразу потрапляють до приймального центру для іммігрантів, інші ж зупиняються у друзів чи родичів.

У консультаційному центрі розповіли, що ці молоді люди мають "щодо високого рівня освіти". Більшість із них хочуть отримати тимчасовий захист, щоб забезпечити своє право на перебування в Німеччині, потім вони можуть подати заяву на навчання або шукати роботу.

