Яка категорія біженців залишає Україну, позбавляючи її майбутнього: у Берліні зробили заяву
Яка категорія біженців залишає Україну, позбавляючи її майбутнього: у Берліні зробили заяву

DW пише про те, що у Берліні різко збільшилася кількість молодих чоловіків з України

3 листопада 2025, 06:30
Автор:
Кравцев Сергей

З вересня 2025 року до українського консультаційного центру в Берліні за підтримкою почало звертатися набагато більше молодих чоловіків, ніж до цього зверталося. Як передає портал "Коментарі", про це пише DW.

Яка категорія біженців залишає Україну, позбавляючи її майбутнього: у Берліні зробили заяву

Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років. Фото: із відкритих джерел

Як розповіла координатор центру Еліна Венер, до цього молоді чоловіки цієї вікової групи не були настільки представлені серед тих, кому надається допомога.

За її словами, консультаційний центр надав у вересні понад 440 консультацій, і 13% із них було надано молодим чоловікам з України – це значне збільшення порівняно з літом, коли ці звернення становили лише 0,1% від загальної кількості. 

Зазначається, що деякі з цих молодих людей одразу потрапляють до приймального центру для іммігрантів, інші ж зупиняються у друзів чи родичів.                                          

У консультаційному центрі розповіли, що ці молоді люди мають "щодо високого рівня освіти". Більшість із них хочуть отримати тимчасовий захист, щоб забезпечити своє право на перебування в Німеччині, потім вони можуть подати заяву на навчання або шукати роботу.                        

Читайте також на порталі "Коментарі" — виїзд молодих чоловіків з України справді фіксується, але, порівняно із загальним пасажиропотоком, це невелика кількість. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, реагуючи на інформацію видання The Telegraph, яке з посиланням на дані польської прикордонної служби написало, що за два місяці з України виїхали вже майже 100 тисяч чоловіків віком 18-22 років.




Джерело: https://www.dw.com/en/young-men-from-ukraine-increasingly-coming-to-germany/a-74562374
