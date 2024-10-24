Канцлер Германии резко высказался о первом пункте Плана победы Зеленского

Первым пунктом Плана победы, представленным Президентом Украины Владимиром Зеленским западным партнерам, предусмотрено приглашение Украины в НАТО. Однако канцлер Германии Олаф Шольц высказался против этой идеи. Об этом он заявил в интервью ZDF, сообщает портал "Комментарии".



Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц напомнил, что на саммитах в Вильнюсе и Вашингтоне приняли решение о перспективах вступления Украины в НАТО, и, по его мнению, "пока нет необходимости в каких-либо новых решениях за пределами этого".

"Воюющая страна не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашения обычно довольно быстро связывают с членством", — добавил канцлер Германии.

Также Олаф Шольц отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину требует взвешенных действий, которые с одной стороны гарантируют поддержку Киеву, а с другой стороны, гарантируют, что это не превратится в войну между Москвой и НАТО.

"Это то, где я очень четко выражаю свою позицию и не изменю ее", – подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разработку нового плана наряду с Планом победы. Документ очертит дальнейшую "жизнь" Украины.

"Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических областей", – написал Зеленский.

Узнать подробнее о решении Президента Украины можно по ссылке.



