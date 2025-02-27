Киев обратился с призывом к Берлину: в чем просит поспешить

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает Германию быстро сформировать правительство и достичь быстрой договоренности по вопросу финансирования обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом Макеев написал в гостевой статье для Table.Briefings, сообщает ntv.

Германия. Фото: из открытых источников

В коалиционных переговорах сейчас важно "быстро договориться и обеспечить финансирование безопасности", считает Макеев.

"Если Россию не остановить, это будет гарантией отсутствия безопасности в Европе", – отмечает Макеев.

"Для Германии это означает: "На этот раз "после выборов" не может быть "до выборов". Это может быть до войны", – добавляет он.

По случаю третьей годовщины речи канцлера Олафа Шольца о поворотном моменте Макеев призывает к более сильной и быстрой поддержке своей страны. Это включает в себя "конфискацию российских активов, Taurus, снижение верхней границы цены на нефть, конец теневого флота, сильные санкции, гарантии безопасности для Украины и приглашение в НАТО для Украины".

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Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим требует от Украины отказаться от крупных городов, в частности Запорожья, Херсона и Краматорска, через политическое давление и переговоры, поскольку не имеет возможности захватить их военным путем. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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