Китай решил ударить по самому болезненному: почему теперь подготовка Германии к войне под вопросом

На фоне наращивания военного производства, у Германии появились проблемы с поставками сырья из Китая, прежде всего редкоземельных металлов. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

СМИ отмечает, все больше немецких производителей начали жаловаться на их дефицит и проблемы с поставками.

Ранее Китай расширил список материалов, экспорт которых осуществляется с разрешения государства. В частности Пекин решает, кому и в каких количествах продавать редкие металлы, на которые у него почти монополия.Издание отметило, что по словам эксперта по международной торговле Амир-Саида Гассабеха, который консультирует компании, столкнувшиеся с недостатком китайского сырья, проблема наблюдается с апреля. Он отметил, что речь идет о "бесчисленных запросах".

Гассабех добавил, что у многих малых и средних оружейных предприятий запасов лишь "на несколько недель". Поэтому, если Китай и дальше будет задерживать поставки, некоторые компании будут вынуждены даже остановить производство.

Беспокойство возникло также у министерства экономики Германии, поскольку риски, связанные с экспортным контролем Китая на критически важные сырьевые материалы, воспринимаются очень серьезно.

Издание отметило, что пострадавшие от шагов Китая компании могут обратиться в Еврокомиссию, которая обсудит проблему с китайскими властями. По идее, как отметило издание, такое дипломатическое давление должно помочь.

