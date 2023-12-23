Когда РФ может напасть на Европу: в Германии сделали неутешительный прогноз

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность атаковать европейские страны в конце 2024 года или в начале 2025 года, когда США из-за президентских выборов останутся "без лидера". Об этом со ссылкой на одну из европейских исследований пишет немецкое издание Bild, передает портал "Комментарии".

Россия готовится к агрессии против Европы. Фото из открытых источников

По информации Bild, РФ может напасть на Европу в период избирательного процесса в Штатах, чтобы Вашингтон не смог быстро отреагировать на российскую агрессию.

Соответствующий прогноз немецкое издание озвучило на фоне заявлений министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что у НАТО и ЕС в запасе по меньшей мере 10 лет.

Издание отмечает, что речь идет о промежутке времени между тем, когда Джо Байден покинет пост в начале ноября 2024 года и когда победитель президентских выборов возглавит США в январе 2025 года.

При этом Bild считает, что Кремль рассчитывает, что пост президента США снова займет Дональд Трамп, который предлагает ослабить НАТО и снизить помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин передает странам Запада сигналы, что он, мол, готов сесть за стол переговоров по прекращению боевых действий на территории Украины. Воинственная риторика Путина не мешает ему из-за дипломатических каналов намекать Западу о готовности прекратить боевые действия. По словам американских и бывших российских чиновников, начиная с сентября этого года, российский диктатор посылает сигналы о готовности к прекращению огня.

"Комментарии" также писали, что за последние месяцы российская армия завладела инициативой на большинстве территорий, где продолжаются активные боевые действия.