logo

BTC/USD

23966.78

ETH/USD

1656.20

LTC/USD

94.53

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Когда в Украине будет "достаточно серьезное" количество танков: посол Германии назвала месяц
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда в Украине будет "достаточно серьезное" количество танков: посол Германии назвала месяц

Посол ФРГ Анка Фельдгузен считает, что Украина получит большинство танков в апреле

сегодня, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Процесс поставки Украине танков западного образца уже идет. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что большинство техники прибудет в Украину уже в апреле. Германия, как основной поставщик данной военной техники, предаст танки в марте. Также в этот месяц Киев должен получить танки из Испании. Как передает издание "Комментарии", такую информацию в комментарии "Радио Свобода" озвучила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Когда в Украине будет "достаточно серьезное" количество танков: посол Германии назвала месяц

Танк. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы уже сообщили о том, что наши первые танки будут в конце марта. Ваши военные сейчас учатся на них. Мы видим картинки из полигона в Германии", – отметила Анка Фельдгузен.

Затем посол обратила внимание на заявление о поставках танков от официального Мадрида, отметив, что Испания уже на официальном уровне подтвердила свое согласие.

"Они (Ред. – испанцы) сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно серьезное количество", – отметила посол ФРГ.

После того, как Германия одобрила отправку танков своего производства для ВСУ, на аналогичный шаг пошли и другие страны. Сюда относятся Польша, Нидерланды, Дания и еще немало государств.

Испания 22 февраля пообещала предоставить Украине 6 единиц Leopard 2 из своих запасов. А в будущем не исключаются новые поставки.

Читайте также на портале "Комментарии" - резолюция Украины на спецсессии ООН: почему это важно – как привлечь РФ к ответственности.

Также издание "Комментарии" сообщало — что готовит Россия к 24 февраля – где агрессор может планировать новый удар. Эксперты детально разобрали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!