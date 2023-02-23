Когда в Украине будет "достаточно серьезное" количество танков: посол Германии назвала месяц

Процесс поставки Украине танков западного образца уже идет. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что большинство техники прибудет в Украину уже в апреле. Германия, как основной поставщик данной военной техники, предаст танки в марте. Также в этот месяц Киев должен получить танки из Испании. Как передает издание "Комментарии", такую информацию в комментарии "Радио Свобода" озвучила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Танк. Фото из открытых источников

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"Мы уже сообщили о том, что наши первые танки будут в конце марта. Ваши военные сейчас учатся на них. Мы видим картинки из полигона в Германии", – отметила Анка Фельдгузен.

Затем посол обратила внимание на заявление о поставках танков от официального Мадрида, отметив, что Испания уже на официальном уровне подтвердила свое согласие.

"Они (Ред. – испанцы) сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно серьезное количество", – отметила посол ФРГ.

После того, как Германия одобрила отправку танков своего производства для ВСУ, на аналогичный шаг пошли и другие страны. Сюда относятся Польша, Нидерланды, Дания и еще немало государств.

Испания 22 февраля пообещала предоставить Украине 6 единиц Leopard 2 из своих запасов. А в будущем не исключаются новые поставки.

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