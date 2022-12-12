Кого немцы обвиняют в росте цен на энергию, - Посол Германии

Холодная зима 2022-2023 будет отличаться для немцев от предыдущих. Развязанный в Украине война и энергетический кризис в Европе, вызванный Россией, заставит немцев платить за газ гораздо больше, говорит Посол Германии в Украине, Анка Фельдгузен, пишут "Комментарии". Однако немецкие СМИ фокусировались на вопросах зависимости от российского газа, поэтому люди были хорошо информированы о причинах, почему Германия испытывает проблемы с ценой на энергию. Одна из них – зависимость от единственного поставщика газа, России. Эту ошибку честно признало германское правительство.

Посол Германии в Украине, Анка Фельдгузен

Посол уверена в необходимости дальнейшей поддержки Украины, в том числе военной ведь по ее словам, Украина борется за европейские ценности. А значит, и за свободу Германии. Тем более, украинские ИТ-системы контроля над предоставленным Западом оружием не оставляют никаких оснований для веры в российский нарратив о ненадлежащем обращении с оружием от союзников со стороны Украины.

"Мы значительно снизили эту зависимость. Мы должны были. И хотели", – говорит Посол. После начала войны против Украины доля российского газа упала с 55 до 35%, сообщал The Economist в мае. Сейчас, после взрывов на обеих ветвях Северного Потока, эта доля гораздо меньше. В течение 2022 года газовый импорт через российскую трубу постепенно упал почти до нуля. Попадание в энергетическую зависимость от России она комментирует так: "Это было дешево и надежно десятилетиями". Однако признает, что после 24 февраля начала войны в Украине Россия перестала быть надежным партнером.



По ее мнению, Германия хорошо справилась с энергетическим кризисом, вызванным российским газовым шантажом и откровенными манипуляциями с ценами и поставками газа. Не было отключений электроэнергии. Люди остаются в тепле. Через короткое время построили два LNG-терминала. "Без войны России против Украины мы бы никогда не переключились на другие источники так быстро", считает она и называет текущие решения в сфере энергетики частью крупного плана освобождения от энерго зависимости, не только от России. По мнению Анки Фельдгузен, это должно идти обеими руками с тем, что уже давно планировалось – переходом к возобновляемым источникам энергии. Только этот переход должен ускориться.

На вопрос, при каких обстоятельствах Германия может вернуться к использованию какой-либо из ветвей Северного Потока, Анка Фельдгузен отвечает коротко и не задумываясь: ни за что.

Комментируя вопрос о потребности мира "любой ценой" (цена, которую прежде будет платить Украина), говорит: "При обстоятельствах, когда Россия бомбит украинскую гражданскую инфраструктуру, в переговорах нет смысла. Украина будет решать, когда время для переговоров придет".

Посол Фельдгузен убеждена, что Германия должна обеспечить Украину всей помощью, на которую способна. "Украина борется за европейские ценности. Украина борется и за нашу свободу тоже. И Украине нужно оружие, чтобы воевать против военных РФ", убеждена она.

Напомним, как писали "Комментарии", в строй Украины с начала вторжения заявляет о необходимости в дополнительных системах ПВО, поскольку фактически идет борьба за контроль над воздушным пространством страны. Германия решила послать зенитные самоходные артиллерийские установки.

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