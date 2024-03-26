Коллеги перестали здороваться: немецкий политик уходит из Бундестага из-за разногласий по Украине

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Михаэль Рот заявил о выходе из политической деятельности. Причина – разногласия с коллегами относительно войны в Украине.

Михаэль Рот уходит из Бундестага (фото из открытых источников)

Как информирует издание Bild , Рот является одним из самых известных политиков правящей партии СДПГ. Он работает в Бундестаге уже 25 лет, а в 2021 году стал главой парламентского комитета по внешней политике. И вот сейчас он заявил о выходе из политики, поскольку имеет разногласия с однопартийцами по поводу войны в Украине.

"Я заметил, что становлюсь все более чужим на нашем собрании, что меня раздражают комитеты и атмосфера в них. Когда дверь в зал фракции открывалась, мне казалось, что я залезу в холодильник", — рассказывает о ситуации немецкий политик.

"Не всем нравилась моя ранняя приверженность Украине. А когда вскоре после начала войны я приехал в эту страну, некоторые во фракции больше не здоровались со мной", — поделился представитель Бундестага.

Как информирует обозреватель издания Петер Понсген, возможно, окончательная причина для увольнения Рота, это недавние слова лидера фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха о необходимости "заморозить" войну в Украине. Отставка Рота может сыграть на руку сторонникам примирения с Россией в рядах СДПГ, предполагает журналист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Германии есть данные о подготовке нападения России на НАТО. Немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ военной угрозы России, прогнозирующий, что с 2026 года она может напасть на территорию стран-членов Североатлантического Альянса. Об этом пишет "Business Insider".

Согласно анализу спецслужб Германии Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений.

