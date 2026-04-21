logo

BTC/USD

76008

ETH/USD

2319.04

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Координаты под прицелом: Германия резко отреагировала на угрозы из Москвы
commentss НОВОСТИ Все новости

Координаты под прицелом: Германия резко отреагировала на угрозы из Москвы

Берлин вызывает посла РФ и предупреждает: попытки давления и намеки на удары лишь усиливают поддержку Украины

21 апреля 2026, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Германия вызвала российского посла после заявлений Москвы, которые в Берлине расценили как прямые угрозы объектам на своей территории. Речь идет о публикации российским Минобороны списка компаний, якобы связанных с украинским оборонным сектором или поставками для ВСУ.

Координаты под прицелом: Германия резко отреагировала на угрозы из Москвы

Германия. Фото: из открытых источников

Как сообщает Al Jazeera, в перечень вошла 21 фирма, включая несколько немецких предприятий, работающих в сфере беспилотных технологий. Более того, российская сторона обнародовала адреса и координаты этих объектов, фактически намекнув на возможность атак или диверсий.

В МИД Германии жестко отреагировали на такие действия, подчеркнув, что угрозы и шпионская активность со стороны России являются недопустимыми. В ведомстве заявили, что подобное давление не повлияет на позицию Берлина и не заставит его отказаться от поддержки Украины.

Немецкие власти расценивают происходящее как элемент гибридной войны, направленной на подрыв европейской солидарности. 

По их мнению, Москва пытается запугать союзников Киева и посеять разногласия внутри ЕС.

В то же время российское посольство в Германии пока не выступило с официальными комментариями по поводу дипломатического скандала. Однако в Москве продолжают настаивать, что европейская общественность должна знать, где именно расположены предприятия, связанные с производством вооружений для Украины.

В Берлине же подчеркивают: такие заявления лишь подтверждают необходимость дальнейшей консолидации Европы перед лицом угроз.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries завершило производство первой партии беспилотников для Вооруженных сил Украины и переходит к серийному выпуску. Об этом сообщает Defender Media.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aljazeera.com/news/2026/4/20/germany-summons-russian-ambassador-citing-direct-threats
Теги:

Новости

Все новости