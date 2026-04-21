Координаты под прицелом: Германия резко отреагировала на угрозы из Москвы

Германия вызвала российского посла после заявлений Москвы, которые в Берлине расценили как прямые угрозы объектам на своей территории. Речь идет о публикации российским Минобороны списка компаний, якобы связанных с украинским оборонным сектором или поставками для ВСУ.

Как сообщает Al Jazeera, в перечень вошла 21 фирма, включая несколько немецких предприятий, работающих в сфере беспилотных технологий. Более того, российская сторона обнародовала адреса и координаты этих объектов, фактически намекнув на возможность атак или диверсий.

В МИД Германии жестко отреагировали на такие действия, подчеркнув, что угрозы и шпионская активность со стороны России являются недопустимыми. В ведомстве заявили, что подобное давление не повлияет на позицию Берлина и не заставит его отказаться от поддержки Украины.

Немецкие власти расценивают происходящее как элемент гибридной войны, направленной на подрыв европейской солидарности.

По их мнению, Москва пытается запугать союзников Киева и посеять разногласия внутри ЕС.

В то же время российское посольство в Германии пока не выступило с официальными комментариями по поводу дипломатического скандала. Однако в Москве продолжают настаивать, что европейская общественность должна знать, где именно расположены предприятия, связанные с производством вооружений для Украины.

В Берлине же подчеркивают: такие заявления лишь подтверждают необходимость дальнейшей консолидации Европы перед лицом угроз.

