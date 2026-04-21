Координати під прицілом: Німеччина різко відреагувала на погрози з Москви

Німеччина викликала російського посла після заяв Москви, які у Берліні розцінили як прямі загрози об'єктам своєї території. Йдеться про публікацію російським Міноборони списку компаній, нібито пов'язаних з українським оборонним сектором чи постачанням для ЗСУ.

Як повідомляє Al Jazeera, до переліку увійшла 21 фірма, включаючи кілька німецьких підприємств, що працюють у сфері безпілотних технологій. Більше того, російська сторона оприлюднила адреси та координати цих об'єктів, фактично натякнувши на можливість атак чи диверсій.

У МЗС Німеччини жорстко відреагували на такі дії, наголосивши, що загрози та шпигунська активність з боку Росії є неприпустимими. У відомстві заявили, що такий тиск не вплине на позицію Берліна і не змусить його відмовитись від підтримки України.

Німецька влада розцінює те, що відбувається, як елемент гібридної війни, спрямованої на підрив європейської солідарності.

На їхню думку, Москва намагається залякати союзників Києва та посіяти розбіжності всередині ЄС.

Водночас, російське посольство в Німеччині поки не виступило з офіційними коментарями з приводу дипломатичного скандалу. Однак у Москві продовжують наполягати, що європейська громадськість має знати, де саме розташовані підприємства, пов'язані із виробництвом озброєнь для України.

У Берліні ж наголошують: такі заяви лише підтверджують необхідність подальшої консолідації Європи перед загрозами.

