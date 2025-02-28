Круче, чем Taurus: стало известно о новом сверхоружии Германии, которое может оказаться в Украине

Немецкий изобретатели разрабатывают новую дальнобойную ракету RCM² на 500 км без американских компонентов, которая для Украины может стать интереснее Taurus. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Defense Express.

Дальнобойная ракета RCM². Фото: из открытых источников

Отмечается, что вопрос поставки крылатых ракет Taurus для Украины остается в подвешенном состоянии, особенно учитывая результаты выборов в Германии. Однако есть существенная проблема: Taurus создана для запуска с самолетов, что требует специальных носителей, с которыми есть пени нюансы. Например, даже для адаптации шведских "Грипенов" под эти ракеты требуется время и дополнительные усилия. На этом фоне перспективной является разработка новой немецкой дальнобойной ракеты RCM² с дальностью до 500 км, которую можно запускать с разных платформ. Такая гибкость делает ее потенциально более интересной для Украины.

"Но нюанс в том, что RCM² сейчас только приобретает первые очертания", — говорится в материале.

По информации немецкого портала Hartpunkt, который ссылается на "хорошо информированные источники", компания MBDA Germany, работающая над RCM², планирует в этом году окончательно определить ее "дизайн": очертания, детали конструкции, габариты и тому подобное. Первые испытательные пуски с наземной платформы ожидаются к 2028 году.

Рендеры MBDA Germany демонстрируют возможные варианты запуска RCM²: с вертикальной пусковой установки на фрегатах, сброс с транспортного самолета A400M или использование реактивной системы M270 MLRS (три такие установки уже переданы ВСУ).

Ожидается, что ракета будет иметь длину около 4 метров и стартовую массу 350 кг, где примерно треть будет составлять боевая часть. Для наземных платформ предусмотрено использование стартового ускорителя, что увеличит ее размеры и вес.

При этом инженеры MBDA Deutschland сознательно избегают использования американских комплектующих, чтобы избежать проблем с экспортным контролем и т.д., и это тормозит темп работ.

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