На вопрос, кто сделал больше всего для победы над нацистами, большинство граждан Германии сегодня указывают именно США, а не Советский Союз. Лишь менее трети респондентов назвали СССР, как страну, которая приложила больше всего усилий для победы над фашистами. Меньше всего согласия вызывает вклад Великобритании, который британцы сами оценивают самым высоким.

Германия. Фото: из открытых источников

Наконец, половина немцев считает, что страна чрезмерно сосредоточена на своем нацистском прошлом, что мешает ей активно действовать в современных условиях.

В то же время НАТО, ООН и ЕС признаются главными гарантиями мира после 1945 года – по меньшей мере половина опрошенных высоко оценила их вклад в сохранение стабильности.

Читайте также на портале "Комментарии" — многие американцы и европейцы допускают, что Третья мировая война может начаться в течение ближайших десяти лет. Главной угрозой они считают Россию или террористов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии растет обеспокоенность по поводу возможного начала Третьей мировой войны, однако только каждый пятый немец готов взять в руки оружие и встать на защиту своей страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования YouGov в сотрудничестве с германским институтом SINUS.

YouGov провели опрос в Германии накануне 8 мая — годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Согласно результатам исследования, 59% немцев опасаются начала Третьей мировой войны. Эти страхи усилились из-за войны России против Украины, нестабильности на Ближнем Востоке и противостояния Китая с Западом.



