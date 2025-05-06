Сколько немцев готовы встать на защиту страны в случае начала войны

В Германии растет обеспокоенность по поводу возможного начала Третьей мировой войны, однако только каждый пятый немец готов взять в руки оружие и встать на защиту своей страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования YouGov в сотрудничестве с германским институтом SINUS.

Немецкий солдат. Фото из открытых источников

YouGov провели опрос в Германии накануне 8 мая — годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Согласно результатам исследования, 59% немцев опасаются начала Третьей мировой войны. Эти страхи усилились из-за войны России против Украины, нестабильности на Ближнем Востоке и противостояния Китая с Западом.

Готовность присоединиться к войску в случае начала войны выразили 20% граждан Германии. Это показывает незначительный рост по сравнению с 2023 годом. Тогда в армию было готово пойти 17% немцев.

Опрос показал, что мужчины больше готовы присоединяться к войску – 30%, тогда как среди женщин показатель составлял 10%. Также исследование показало, что молодежь активнее готова воевать. Самые высокие показатели среди молодежи 18-29 лет и в группе 30-39 лет — 26 и 24% соответственно.

YouGov также выяснили, что 60% немцев считают, что нынешние политические и социальные события напоминают события 1930-х и 1940-х годов, приведшие к власти нацистов. Однако восстановление авторитарного режима, подобного гитлеровскому, в современной Германии считают возможным 43%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что будут делать поляки, если начнется война. Сколько пойдут в армию, а какое количество покинет страну.

Также "Комментарии" писали, что Шольц в последней речи в должности канцлера упомянул об Украине.