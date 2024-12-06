Кто станет новым канцлером в Германии: при чем здесь Украина

Немецкий истеблишмент в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля использует тему войну в Украине, как один из способов предвыборной борьбы. Канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины окажется более убедительной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Der Spiegel".

Германия. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, исход войны в Украине определит безопасность Германии и Европы на десятилетия вперед, поэтому немецкие граждане хотят понять, как потенциальный канцлер намерен повлиять на ход войны.

Однако вместо того, чтобы четко дать понять, как они намерены укреплять обороноспособность Европы, Шольц и Мерц "застряли в круге взаимных обвинений", считают журналисты.

"Канцлер гордится тем, что отказал Украине в поставке крылатых ракет, а Мерц дистанцируется от Шольца, внушая Киеву надежды на получение такого вооружения. Кому это выгодно? Украинцам точно нет. Им куда больше нужны системы противовоздушной обороны, боеприпасы и инвестиции в оборонную промышленность", — отмечает Spiegel.

По мнению издания, Берлину необходимо четко определить, чем Германия может способствовать завершению войны, включая поставки оружия и возможное направление миротворческих войск.

"Будущий канцлер Германии должен будет взять на себя лидерскую роль, объединить европейцев и убедить американцев также взять на себя обязательства по защите Украины — либо путем размещения наземных войск, либо предоставлением воздушного прикрытия", — пишет издание.

В то же время и Шольц, и Мерц одинаково уклончиво высказались о возможном вводе войск — Шольц заявил, что "в нынешней ситуации" это исключено, Мерц также сказал, что этот вопрос "пока" не стоит.

Читайте также на портале "Комментарии" — соперник Шольца и претендент на пост канцлера отреагировал на идею отправки войск в Украину.