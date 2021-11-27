Кто возглавит МИД Германии и при чем здесь Северный поток-2

Уже известно о новой кандидатуре на должность министра иностранных дел. В Германии новым министром станет женщина – Анналена Бербок. Об этом сообщил на странице в Twitter действующий глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас. Также он добавил, что это Министерство впервые возглавит женщина.

Анналена Бербок, фото из Twitter

У новой кандидатки достаточно жесткая позиция относительно газопровода "Северный поток-2" и она убеждена в необходимости блокирования газопровода, который построила Россия.

Партия Анналены Бербок выступает за то, чтобы Европейский союз оставался открытым для партнеров из Восточной Европы. С другой стороны, новая кандидат убеждена, что Украина не сможет получить членство в НАТО из-за того, что на ее территории происходят военные действия.

Напомним, что в Берлине представлено коалиционное соглашение социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов. Политологи говорят, что партия "зеленых" имеет жесткие позиции по отношению к России и не поддерживает ввод в эксплуатацию "Северного потока-2". Другие партии могут наоборот искать налаживание отношений с Кремлем, например Либерально-демократическая партия, отстаивающая интересы немецкого бизнеса.



Как сообщал портал "Комментарии", Кулеба оценил договоренности новой власти Германии по Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает вполне допустимым соглашение новой немецкой коалиции по Украине и России. Кулеба отметил, что единственное, что хотелось бы видеть в коалиционном соглашении – это пункт, показывающий четкое отношение Германии к предстоящему "Северному потоку-2". В соглашении об этом проекте речь не идет вообще.



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