Курьез в Германии: пожарные спасали десантников, застрявших на деревьях

В Германии спасатели провели необычную операцию на военном полигоне вблизи города Целле. Два десантника немецкой армии после прыжка с парашютом застряли на деревьях и не смогли самостоятельно спуститься на землю.

Десантники застряли на деревьях. Фото: Beckerbredel/dpa

Инцидент произошел на полигоне Шеуэн, где проходят учения военнослужащих Бундесвера. По данным местной пожарной службы, вызов спасатели получили поздно вечером 26 мая.

Как пишет Spiegel, один из немецких солдат завис на высоте около шести метров. Для его спасения пожарные использовали поворотную лестницу. Другая военнослужащая оказалась еще выше. Женщина застряла в ветках деревьев на высоте около десяти метров. Спасатели снимали военнослужащую с дерева с помощью переносной лестницы.

Несмотря на опасную ситуацию, оба десантника не пострадали. После спасательной операции медицинская помощь им не понадобилась. Причины неудачного приземления в Германии официально не называются. В пожарной службе отметили, что операция проходила в тесной координации с военными.

Хотя подобные случаи происходят редко, это не первый такой инцидент в Германии. В 2013 году группа из 10 немецких десантников застряла в верхушках деревьев на высоте около 30 метров во время учений в Саарланде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что двух военных британской армии поймали за сексом в вертолете Apache. Из-за этого инцидента британские войска обновили правила безопасности для своих солдат.

Также "Комментарии" писали, что женщина забыла о бюстгальтере во время прыжка с парашютом. Видео попало в сеть.