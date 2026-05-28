Головна Новини Світ Німеччина Курйоз у Німеччині: пожежники рятували десантників, які застрягли на деревах
Курйоз у Німеччині: пожежники рятували десантників, які застрягли на деревах

На військовому полігоні в Німеччині двоє десантників застрягли на деревах.

28 травня 2026, 16:35
Slava Kot

У Німеччині рятувальники провели незвичну операцію на військовому полігоні поблизу міста Целле. Двоє десантників німецької армії після стрибка з парашутом застрягли на деревах і не змогли самостійно спуститися на землю.

Десантники застрягли на деревах. Фото: Beckerbredel/ dpa

Інцидент стався на полігоні Шеуен, де проходять навчання військовослужбовців Бундесверу. За даними місцевої пожежної служби, виклик рятувальники отримали пізно ввечері 26 травня.

Як пише Spiegel, один з німецьких солдатів завис на висоті приблизно шести метрів. Для його порятунку пожежники використали поворотну драбину. Інша військовослужбовиця опинилася ще вище. Жінка застрягла у гілках дерева на висоті близько десяти метрів. Рятувальники знімали військовослужбовицю з дерева за допомогою переносної драбини.

Попри небезпечну ситуацію, обидва десантники не постраждали. Після рятувальної операції медична допомога їм не знадобилася. Причини невдалого приземлення у Німеччині офіційно не називають. У пожежній службі лише зазначили, що операція проходила у тісній координації з військовими.

Хоч подібні випадки трапляються рідко, це не перший такий інцидент у Німеччині. У 2013 році група з 10 німецьких десантників застрягла у верхівках дерев на висоті близько 30 метрів під час навчань у Саарланді. 

Джерело: https://www.spiegel.de/panorama/scheuen-bei-celle-feuerwehr-rettet-bundeswehr-fallschirmspringer-aus-baeumen-a-7603b1c3-742b-4365-b652-cb7a1b923ac8
