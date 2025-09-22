30 лет доминировали США: где Европа теперь в разы усиливает позиции

Европейские страны усилили свои позиции на рынке вооружений Тайваня, где долгое время уверенно занимал первое место Вашингтон. Страны региона предпринимают осторожные шаги, чтобы помочь острову противостоять всё более агрессивному Китаю, что происходит на фоне явной неопределенности США по помощи союзникам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

СМИ отмечает, Тайвань традиционно полагался на США в большинстве закупок оружия. Европа же, напротив, не поставляла Тайбэю дорогостоящую продукцию около трёх десятилетий из-за опасений навлечь на себя гнев Пекина, который считает остров своей территорией.

Однако теперь Тайбей находит всё более благожелательный отклик в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, особенно после вторжения России на Украину в 2022 году.

Так, министр обороны Тайваня Веллингтон Ку посетил чешский павильон на Тайбэйской выставке аэрокосмических и оборонных технологий на прошлой неделе, где его приветствовал председатель Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии Павел Фишер.

Немецкое торговое представительство в Тайбэе также впервые приняло участие в выставке, заявив, что "представляет инновационные достижения и промышленный потенциал Германии в области аэрокосмической промышленности и безопасности".

Компания Airbus, также дебютировавшая на выставке, представила большой тактический беспилотник Flexrotor с вертикальным взлётом и посадкой, предназначенный для разведывательных и рекогносцировочных миссий продолжительностью до 14 часов.

Издание отмечает, ещё одним свидетельством того, что Европа меньше нервничает по поводу взаимодействия с Тайбэем, стало посещение министром иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун в этом месяце Праги, Рима и Вены. Министр иностранных дел Китая Ван И посетил Австрию всего за неделю до Линя.

