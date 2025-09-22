30 років домінували США: де Європа тепер у рази посилює позиції

Європейські країни посилили свої позиції на ринку озброєнь Тайваню, де довгий час впевнено посідав перше місце Вашингтон. Країни регіону роблять обережні кроки, щоб допомогти острову протистояти дедалі агресивнішому Китаю, що відбувається на тлі явної невизначеності США за допомогою союзників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

ЗМІ зазначає, що Тайвань традиційно покладався на США в більшості закупівель зброї. Європа ж, навпаки, не постачала Тайбею дорогу продукцію близько трьох десятиліть через побоювання викликати гнів Пекіна, який вважає острів своєю територією.

Однак тепер Тайбей знаходить все більш доброзичливий відгук у деяких країнах Центральної та Східної Європи, особливо після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Так, міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку відвідав чеський павільйон на Тайбейській виставці аерокосмічних та оборонних технологій минулого тижня, де його вітав голова Комітету із закордонних справ, оборони та безпеки Сенату Чехії Павло Фішер.

Німецьке торгове представництво в Тайбеї також вперше взяло участь у виставці, заявивши, що "представляє інноваційні досягнення та промисловий потенціал Німеччини в галузі аерокосмічної промисловості та безпеки".

Компанія Airbus, яка також дебютувала на виставці, представила великий тактичний безпілотник Flexrotor з вертикальним зльотом та посадкою, призначений для розвідувальних та рекогносцирувальних місій тривалістю до 14 годин.

Ще одним свідченням того, що Європа менше нервує з приводу взаємодії з Тайбеєм, стало відвідування міністром закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун цього місяця Праги, Риму та Відня. Міністр закордонних справ Китаю Ван І відвідав Австрію лише за тиждень до Ліні.

