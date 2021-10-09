100-летний мужчина отрицает свое участие в убийствах в нацистском лагере

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Антон Рудак
100-летний мужчина, которого судят за роль охранника СС в концлагере во время Второй мировой войны, заявил, что он невиновен. Об этом пишет Associated Press.
Охранник СС предстал перед судом, фото ВВС
Пожилого мужчину обвиняют в 3518 пунктах причастности к убийству в концентрационном лагере Заксенхаузен под Берлином. Там он якобы работал в период с 1942 по 1945 годы членом полувоенного крыла нацистской партии. На второй день судебного процесса в городе Нойруппин 100-летний обвиняемый сказал, что такого лагеря не знает.
Ранее два свидетеля из Франции и Нидерландов рассказали суду, как их родители были убиты в Заксенхаузене за то, что они были частью сопротивления против нацистов. Власти признали подсудимого достаточно пригодным для судебного разбирательства, несмотря на его преклонный возраст.
В Заксенхаузене в период между 1936 и 1945 годами содержалось более 200 тыс. человек. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней и истощения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии продолжают разоблачать и осуждать всех, кто связан с преступлениями нацистов — несмотря на их возраст и состояние здоровья. Обвиняемый — Йозеф С., был охранником СС в концлагере Заксенхаузен недалеко от Берлина. В 1942 ему было 21 год и он, по данным суда, способствовал убийствам 3500 заключенных. Часть из них, советских военнопленных, расстреляли. Других — уничтожены ядовитым газом "Циклон".
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