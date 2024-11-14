Лавров оскорбил Трампа и разнес все мирные инициативы республиканцев

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Ткачик Олеся
Глава МИД страны-агрессора России Сергея Лавров заявил, что не считает заслуживающими внимания слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он может прекратить войну в Украине за одни сутки.
Сергей Лавров
Помимо этого, он раскритиковал все мирные инициативы от республиканцев, которые касаются урегулирования военного конфликта в Украине. Более того, он даже назвал их такими себе "Минскими договоренностями", которые выглядят даже "еще хуже".
При этом его возмутило то, что на Западе не учитывают требования России. Например, как заявил Лавров, то, что населению Украины надо вернуть права разговаривать, учиться и получать информацию на русском языке".
Также министр иностранных дел страны-агрессора заявил, что любая американская администрация заинтересована в ослаблении России и её влияния.
Как отметил политолог Тарас Загородний, истерика Лаврова может свидетельствовать о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин после разговора с Трампом, которого "не было", не услышал того, что хотел услышать по поводу урегулирования военного конфликта в Украине.
Напомним, "Комментарии" рассказывали, кто по мнению Лаврова, будет решать вопрос о переговорах Украины и РФ.
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