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Лавров оскорбил Трампа и разнес все мирные инициативы республиканцев

Лавров раскритиковал все мирные инициативы республиканцев

сегодня, 12:15 comments3520
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Ткачик Олеся

Глава МИД страны-агрессора России Сергея Лавров заявил, что не считает заслуживающими внимания слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он может прекратить войну в Украине за одни сутки.

Лавров оскорбил Трампа и разнес все мирные инициативы республиканцев

Сергей Лавров

Помимо этого, он раскритиковал все мирные инициативы от республиканцев, которые касаются урегулирования военного конфликта в Украине. Более того, он даже назвал их такими себе "Минскими договоренностями", которые выглядят даже "еще хуже".

"То, что предлагают те, кого пытаются представить как радикально меняющими позицию и желающими остановить войну, они же всё равно говорят о том, мол, давайте "действовать по линии соприкосновения", "перемирие на десять лет", "потом посмотрим", — заявил Лавров.

При этом его возмутило то, что на Западе не учитывают требования России. Например, как заявил Лавров, то, что населению Украины надо вернуть права разговаривать, учиться и получать информацию на русском языке".

"Принципиальное отношение Вашингтона к украинским и к европейским делам не изменится в том смысле, что США всегда будут стремиться держать под своим контролем все, что происходит на "околонатовском" и самом "натовском" пространстве", — считает Лавров.

Также министр иностранных дел страны-агрессора заявил, что любая американская администрация заинтересована в ослаблении России и её влияния.

Как отметил политолог Тарас Загородний, истерика Лаврова может свидетельствовать о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин после разговора с Трампом, которого "не было", не услышал того, что хотел услышать по поводу урегулирования военного конфликта в Украине.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, кто по мнению Лаврова, будет решать вопрос о переговорах Украины и РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/pfbid0xHKfxqyJUiHRnGtgprzmS47sNwAsmT52RFxVwKgDTBbSV6vwHrHwVWiCVEHwKbHdl

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