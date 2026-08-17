Лавров пригрозил уничтожить всю помощь Украине: реакция Германии

Правительство Германии отвергло угрозы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес западных государств, поддерживающих Украину. В Берлине заявили, что подобные заявления Москвы не изменят политику страны по поводу помощи Киеву.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии отметила, что российские угрозы в адрес партнеров Украины уже стали привычной практикой. По ее словам, Берлин не намерен подвергаться давлению.

"Угрозы и заявления в адрес партнеров из ЕС или НАТО – это не новость. Мы берем их в известность, но они нас не запугают – и мы не отступим от нашей поддержки Украины", — заявила представитель немецкого МИД.

Ее комментарий прозвучал после заявления Лаврова, пригрозившего усилить действия России против западной поддержки Украины. Российский министр заявил, что Москва намерена "уничтожить все, что питает киевскую военную машину с Запада". Кроме того, в Германии российские угрозы также рассматривают в контексте недавнего инцидента в аэропорту Лейпциг-Галле, где вблизи украинских грузовых самолетов обнаружили дрон со взрывчаткой.

В Берлине также обратили внимание на безопасность поставок военной помощи Украине. Представитель Министерства обороны страны сообщил, что Германия координирует соответствующие мероприятия с украинскими партнерами и работает над обеспечением максимально возможного уровня безопасности.

На этом фоне немецкое правительство решило больше не раскрывать подробную информацию об отдельных поставках Украине, в частности, их сроках и объемах. В Берлине объясняют, что это должно уменьшить риски безопасности и не допустить предположений о возможном прекращении помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выставила Украине новый ультиматум для начала мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали о секретном заводе в Германии. Какое новое оружие он производит для Украины.