Лавров пригрозив знищити всю допомогу Україні: реакція Німеччини

Уряд Німеччини відкинув погрози міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на адресу західних держав, які підтримують Україну. У Берліні заявили, що подібні заяви Москви не змінять політику країни щодо допомоги Києву.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Речниця Міністерства закордонних справ Німеччини зазначила, що російські погрози на адресу партнерів України вже стали звичною практикою. За її словами, Берлін не має наміру піддаватися тиску.

"Погрози та заяви на адресу партнерів з ЄС чи НАТО — це не новина. Ми беремо їх до відома, але вони нас не залякають — і ми не відступимо від нашої підтримки України", — заявила представниця німецького МЗС.

Її коментар прозвучав після заяви Лаврова, який пригрозив посилити дії Росії проти західної підтримки України. Російський міністр заявив, що Москва має намір "знищити все, що живить київську військову машину з Заходу". Крім того, у Німеччині російські погрози також розглядають у контексті нещодавнього інциденту в аеропорту Лейпциг-Галле, де поблизу українських вантажних літаків виявили дрон з вибухівкою.

У Берліні також звернули увагу на безпеку постачання військової допомоги Україні. Речник Міністерства оборони країни повідомив, що Німеччина координує відповідні заходи з українськими партнерами та працює над забезпеченням максимально можливого рівня безпеки.

На цьому тлі німецький уряд вирішив більше не розкривати детальну інформацію про окремі поставки Україні, зокрема їхні терміни та обсяги. У Берліні пояснюють, що це має зменшити ризики для безпеки та не допустити припущень про можливе припинення допомоги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія виставила Україні новий ультиматум для початку мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали про секретний завод у Німеччині. Яку новітню зброю він виробляє для України.