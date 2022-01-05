logo

BTC/USD

46730.44

ETH/USD

3826.40

LTC/USD

149.01

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Лечение собственной кровью: при каких заболеваниях помогает такая терапия
commentss НОВОСТИ Все новости

Лечение собственной кровью: при каких заболеваниях помогает такая терапия

Аутогемотерапия или лечение собственной кровью может способствовать повышению иммунитета человека

сегодня, 11:00
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Лечение собственной кровью: при каких заболеваниях помогает такая терапия

В Германии пациентам предлагают укол их кровью, фото из открытых источников

Врачи из Германии рассказали, как используют лечение кровью пациента и каков эффект от аутогемотерапии. Об этом пишет DPA.

Для процедуры под названием аутогемотерапия требуется только два укола. Сначала у пациента берут кровь, затем ее колят в мышцы. Процедура активизирует иммунитет человека посредством введения наружного раздражителя.

Ученые не проводили масштабные исследования такого метода. Однако, по словам доктора Ренаты Шлекер, главы Профессиональной ассоциации врачей-натуропатов в Германии, такую процедуру используют для лечения аллергий, кожных заболеваний, таких как акне или нейродермит.

Процедуру можно производить и в профилактических целях для улучшения общего состояния здоровья и для укрепления иммунитета.

Есть еще другой способ введения плазмы крови пациента, его используют для лечения язв и заживающих ран. Чтобы подготовить жидкость для введения, кровь пациента разделяют на плазму и тромбоциты. В мышцы вводят именно обогащенную тромбоцитами плазму.

Другими вариантами является введение обработанной озоном или ультрафиолетовым светом крови. Суть лечения в том, что повторно введенная кровь действует как раздражитель. Иммунная система реагирует на нее, воспринимая как инородное тело. В то же время собственная кровь безвредна и помогает запустить полезные иммунологические реакции.

После такой терапии у пациента могут возникнуть побочные эффекты в виде воспаления или легкого покраснения в месте укола. Также может повыситься температура тела и человек будет ощущать легкие симптомы инфекции.

Исследования не показали эффективности введения плазмы крови для лечения остеоартроза тазобедренного сустава PRP. Об этом сообщили на портале Medizin-Transparent.at международной некоммерческой организации Cochrane Austria.

В статье фонда медицинского страхования Германии Techniker Krankenkasse о терапии аутологической кровью, указано, что научных доказательств эффективности терапии аутологической кровью нет.

Однако пациентам все же предлагают подобные услуги. В Европе аутогемотерапия стоит от 15 до 80 евро (примерно от 17 до 91 доллара США) за один сеанс.

Как сообщал портал, общего между Covid-19 и фиброзом и как вирус влияет на легкие.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dpa-international.com/topic/autologous-blood-therapy-reinjecting-blood-beneficial-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A211209-99-319090
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!