Лечение собственной кровью: при каких заболеваниях помогает такая терапия

В Германии пациентам предлагают укол их кровью, фото из открытых источников

Врачи из Германии рассказали, как используют лечение кровью пациента и каков эффект от аутогемотерапии. Об этом пишет DPA.



Для процедуры под названием аутогемотерапия требуется только два укола. Сначала у пациента берут кровь, затем ее колят в мышцы. Процедура активизирует иммунитет человека посредством введения наружного раздражителя.

Ученые не проводили масштабные исследования такого метода. Однако, по словам доктора Ренаты Шлекер, главы Профессиональной ассоциации врачей-натуропатов в Германии, такую процедуру используют для лечения аллергий, кожных заболеваний, таких как акне или нейродермит.

Процедуру можно производить и в профилактических целях для улучшения общего состояния здоровья и для укрепления иммунитета.

Есть еще другой способ введения плазмы крови пациента, его используют для лечения язв и заживающих ран. Чтобы подготовить жидкость для введения, кровь пациента разделяют на плазму и тромбоциты. В мышцы вводят именно обогащенную тромбоцитами плазму.

Другими вариантами является введение обработанной озоном или ультрафиолетовым светом крови. Суть лечения в том, что повторно введенная кровь действует как раздражитель. Иммунная система реагирует на нее, воспринимая как инородное тело. В то же время собственная кровь безвредна и помогает запустить полезные иммунологические реакции.

После такой терапии у пациента могут возникнуть побочные эффекты в виде воспаления или легкого покраснения в месте укола. Также может повыситься температура тела и человек будет ощущать легкие симптомы инфекции.



Исследования не показали эффективности введения плазмы крови для лечения остеоартроза тазобедренного сустава PRP. Об этом сообщили на портале

Medizin-Transparent.at

международной некоммерческой организации Cochrane Austria.

В статье фонда медицинского страхования Германии Techniker Krankenkasse о терапии аутологической кровью, указано, что научных доказательств эффективности терапии аутологической кровью нет.

Однако пациентам все же предлагают подобные услуги. В Европе аутогемотерапия стоит от 15 до 80 евро (примерно от 17 до 91 доллара США) за один сеанс.

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