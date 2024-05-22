Легитимный ли президент Зеленский: что сказали в Германии

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила позицию Германии в вопросе легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава МИД Германии Анналена Бербок совершила визит в Украину, где сделала несколько важных заявлений, в частности о президентстве Зеленского и выборах в Украине. По словам Бербок, Германия считает Зеленского легитимным президентом по истечении его пятилетнего срока. Бербок отмечает, что только Россия и ее пропаганда ставит под сомнение президентство Зеленского.

"Мы будем продолжать вместе с ним успешно справляться с будущими задачами, вместе будем работать над защитой Украины, вместе будем работать над всеми процессами реформ", — сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии подчеркнула, что украинцы хотели бы иметь выборы в свободной стране, которая не находится под оккупацией, однако этому мешает российский диктатор Владимир Путин, начавший войну против Украины.

"Единственный, кто помешал этому, – российский президент с его жестокой агрессивной войной", – сказала Бербок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском союзе объяснили свою позицию по поводу легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве, который заявил о "потере легитимности" Владимира Зеленского на посту президента Украины. Кроме того, Медведев пригрозил Зеленскому убийством подобным тому, которое было совершено против Степана Бандеры советским агентом КГБ.