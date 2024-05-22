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Легитимный ли президент Зеленский: что сказали в Германии

Германия объяснила свою позицию по поводу легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины.

сегодня, 08:45
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила позицию Германии в вопросе легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Легитимный ли президент Зеленский: что сказали в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава МИД Германии Анналена Бербок совершила визит в Украину, где сделала несколько важных заявлений, в частности о президентстве Зеленского и выборах в Украине. По словам Бербок, Германия считает Зеленского легитимным президентом по истечении его пятилетнего срока. Бербок отмечает, что только Россия и ее пропаганда ставит под сомнение президентство Зеленского.

"Мы будем продолжать вместе с ним успешно справляться с будущими задачами, вместе будем работать над защитой Украины, вместе будем работать над всеми процессами реформ", — сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии подчеркнула, что украинцы хотели бы иметь выборы в свободной стране, которая не находится под оккупацией, однако этому мешает российский диктатор Владимир Путин, начавший войну против Украины.

"Единственный, кто помешал этому, – российский президент с его жестокой агрессивной войной", – сказала Бербок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском союзе объяснили свою позицию по поводу легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве, который заявил о "потере легитимности" Владимира Зеленского на посту президента Украины. Кроме того, Медведев пригрозил Зеленскому убийством подобным тому, которое было совершено против Степана Бандеры советским агентом КГБ.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/16553
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Обсуждения

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morrison

сегодня, 08:12

та пох уже шо там анналена сказала. Читаем КУ:) И смотрим на подписание международных договоров "легитимным":)


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