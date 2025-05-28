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Лукашенко решил не провоцировать соседей в ЕС: какое решение принято по учениях "Запад-2025"

Беларусь отодвигает от границ учения "Запад 2025" и говорит о "миролюбивой позиции"

сегодня, 12:02
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Кравцев Сергей

Минск заявил о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы. Об этом на заседании совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке 28 мая заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Лукашенко решил не провоцировать соседей в ЕС: какое решение принято по учениях "Запад-2025"

Военные учения. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Беларуси уверяет, что перенос совместных военных учений с Россией "Запад-2025" вглубь Беларуси имеет целью снять напряжение в регионе.

"Мы приняли решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе их основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", — заявил Хренин.

Военный чиновник также добавил, что таким образом Беларусь подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности.

"Мы делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивный ответ. Делаем это преимущественно для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру искренне миролюбивой позиции Республики Беларусь", — заявил министр.

Стоит отметить, совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" должны пройти в середине сентября. В России уже заявили, что учения якобы будут иметь "сугубо оборонительный характер", а в ходе их проведения будут отрабатываться "совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства".

Читайте также на портале "Комментарии" — белорусские войска готовы к совместным военным учениям с Россией, но могут заверить все, что "ни на кого нападать не собираются". Такое заявление на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.




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Источник: https://t.me/modmilby/47911
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