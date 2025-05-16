На фоне подготовки к военным учениям с РФ Лукашенко попытался успокоить украинцев

Белорусские войска готовы к совместным военным учениям с Россией, но могут заверить все, что "ни на кого нападать не собираются". Такое заявление на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов о проведении учения. С Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.) мы обсуждали этот вопрос", – заявил Александр Лукашенко.

Белорусский диктатор заверил Белоусова, который приехал в Беларусь для обсуждения нюансов учений, что России не о чем волноваться относительно участия войск в учениях.

По словам Лукашенко, Минск готов к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот – принять российские войска. И провести совместные учения нашей общей группировки войск. В этом плане Россия может не беспокоиться, заверил диктатор.

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